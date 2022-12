Preso suspeito de participar da tentativa de assalto que deixou dono de pet shop baleado em Cabo Frio

Um homem suspeito de participar de uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial em Cabo Frio, foi preso nesta quarta-feira (30). O crime aconteceu no dia 31 de outubro de 2021. Na época, o dono de um pet shop foi baleado.



O suspeito, de 25 anos, foi detido na Estrada de Belford Roxo em uma ação integrada entre o 39º Batalhão da Polícia Militar com agentes do 25º batalhão.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento pelo local quando o suspeito apresentou nervosismo ao notar a presença da polícia e informou que era do bairro Tangará, em Cabo Frio.

Após contato com os policiais da cidade, foi informado que ele era um dos principais chefes do tráfico do local e que teria participado do crime de 2021. Contra ele havia uma mandado de prisão em aberto.