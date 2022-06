Procon de Búzios orienta consumidores sobre agenda de pagamentos da Caixa Econômica Federal

O Procon de Búzios, realizou na manhã desta segunda-feira (20) uma reunião entre a coordenadora Hanna Maia, o Subcoordenador Ulisses Tito e a superintendente da Caixa Econômica Federal, Mônica Coutinho, para verificação da implantação das melhorias que contribuem para a diminuição da morosidade no atendimento. O encontro aconteceu após o recebimento de denúncias sobre longas e constantes filas, que já resultaram em multa à agência.

Visando informar e orientar o consumidor, a instituição disponibilizou um guia com o cronograma das datas dos pagamentos do Auxílio Brasil 2022 que estão sendo realizados até o final do mês de junho.

O objetivo é que o cliente programe um melhor momento e horário para se dirigir ao banco, e desta maneira evite que se formem as filas que criam uma demora desnecessária no atendimento.

De acordo com a coordenadora do Procon Hanna Maia, as medidas adotadas pelo órgão fiscalizador sempre serão voltadas para que o consumidor final tenha acesso ao atendimento que lhe é cabido.