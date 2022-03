Procon de Cabo Frio promove mutirão de renegociação com a Enel 

O Procon de Cabo Frio promoverá um mutirão de renegociação de dívidas com a Enel. A ação acontece no próximo dia 22 (terça-feira), das 9h às 16h, na sede do órgão, na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no Braga. Os consumidores que estiverem inadimplentes com a concessionária de energia elétrica há mais de 90 dias poderão renegociar suas dívidas e parcelá-las sem juros.

O agendamento pode ser realizado por telefone ou por e-mail (22 2645-4799/procon@cabofrio.rj.gov.br) e serão atendidos somente os consumidores que fizerem o agendamento até a próxima sexta-feira (18), informando nome completo, CPF e número do cliente, que pode ser encontrado na fatura.

Podem agendar o atendimento consumidores residenciais ou rurais, que tenham no mínimo uma fatura atrasada com mais de 90 dias e que não estejam com parcelamento vigente e celebrado nos últimos três meses.

Por conta da crise financeira causada pela pandemia da covid-19, existem atualmente mais de 1 milhão de consumidores inadimplentes com a concessionária, que atua em 65 municípios do Estado do Rio de Janeiro.