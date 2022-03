Saquarema oferece novo curso gratuito preparatório para Concurso Público

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica a abertura de inscrições para o novo Curso Preparatório para Concursos Públicos. As disciplinas oferecidas são as comuns aos principais concursos: português, redação, matemática e disciplinas pedagógicas; e as aulas presenciais, no turno da tarde ou da noite, serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França.

Nesta rodada de inscrições, serão ofertadas 200 vagas para os moradores de Saquarema. Para se candidatar às vagas, os interessados deverão comparecer ao Centro de Capacitação para preenchimento do formulário correspondente, munidos de RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade referente ao Ensino Médio completo, além de foto 3×4. As inscrições estarão abertas nos dias 16 e 17 de março, das 14h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, e as aulas terão início na segunda-feira (21).

O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França fica na Rua Tiá Mello nº 25 (antigo Colégio Padre Manoel), em São Geraldo, Bacaxá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 93300-5250 e pelo e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.

Concurso para a Prefeitura de Saquarema

Após a realização do último concurso, em 2015, a estrutura da Prefeitura de Saquarema (e da cidade) aumentou, demandando novos servidores.

“Com a proximidade do nosso concurso, é importante que os moradores de Saquarema estejam capacitados e prontos para prestarem uma boa prova. Com este novo curso preparatório, estamos oferecendo as ferramentas para que o morador se capacite e chegue pronto para o concurso”, afirmou a coordenadora-geral do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, Cilda Regina Ferreira da Silva

A expectativa da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação é de que haja vagas para praticamente todas as funções, em todas as secretarias municipais. O maior número de vagas, contudo, será na Secretaria de Educação, para o cargo de professor.

O concurso público para a Prefeitura de saquarema está na fase de licitação da banca examinadora, que é a empresa que aplicará a prova e gerenciará todo o certame. A gestão municipal espera que o Edital do concurso seja divulgado nos próximos meses.