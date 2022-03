Procon e Bradesco de Arraial do Cabo realizam Mutirão de Negociação de Dívidas 

Até a próxima sexta-feira (1), o Procon de Arraial do Cabo seguirá com o Mutirão de Negociação de Dívidas com o Bradesco. O atendimento é feito no banco, no Centro da cidade, durante o horário de funcionamento da agência.

O consumidor com pendências com o Bradesco deverá comparecer à sede do Procon, ao lado da rodoviária e retirar a senha de atendimento. Quem preferir pode solicitar a senha via WhatsApp (22) 2622 1417.

Durante este mês, o Procon de Arraial do Cabo já realizou um Mutirão de Negociação de Dívidas com o Itaú e o Banco do Brasil. A programação faz parte do Mês do Consumidor.