Prefeitura segue com implantação de iluminação de led em Saquarema 

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, finalizou mais uma etapa do projeto de reforma da Praça do Bem Estar, no Centro da cidade. Nesta etapa, toda a rede de iluminação da praça foi concluída com a instalação de 50 luminárias em Led.

A área de lazer está sendo completamente remodelada e ampliada e, além dos espaços, ganhará um novo paisagismo e campo de futebol em grama sintética. A nova iluminação do local será benéfica para valorizar ainda mais os inúmeros eventos que a praça abriga, bem como para o desfrute de moradores e turistas que frequentam o espaço para atividades esportivas, de fruição e lazer.

As novas luminárias em LED que vêm sendo instaladas em todo o município garantem mais eficiência, luminosidade e ganho energético, proporcionando maior segurança, pois aumentam a visibilidade de pedestres e motoristas.

Das 21.000 luminárias planejadas pela Prefeitura para instalação na rede de iluminação pública de Saquarema, quase 70% delas, ou 14.640, já foram instaladas a partir de maio de 2020, quando o projeto começou a ser executado. Desde então, rodovias, ruas, praças, pontes e as orlas das praias e da lagoa vêm ganhando as novas luzes. Hoje, os bairros de Itaúna, Porto Novo, Porto da Roça, Guarani, Gravatá, Areal, Boqueirão, Barra Nova, Alvorada, Barreira, Manitiba, Jaconé, Basiléia, Raia, Condado, Parque Marina, Madressilva, São Geraldo e Rio Seco, além das áreas centrais de Sampaio Corrêa e de Bacaxá e do Centro de Saquarema contam com iluminação 100% transformada em LED.

No momento, o bairro de Jaconé vem demandando um volume maior de ações voltadas para a implantação da nova iluminação. Para o trecho da Rua 96 e da RJ 118, entre Sampaio Corrêa e Jaconé, a Prefeitura já iniciou processo administrativo para a aquisição e colocação de postes e de transformadores, bem como a construção de extensão de rede baixa para implantação de iluminação em LED.

A destinação dos antigos sistemas de iluminação que vêm sendo substituídos será a manutenção, para posterior implantação em locais onde ainda não exista o serviço de iluminação pública.