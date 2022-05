Procon interdita padaria após denúncias em São Pedro da Aldeia 

Os agentes do Procon fiscalizaram três estabelecimentos comerciais localizados dentro de condomínios em São Pedro da Aldeia nesta quinta-feira (05). A ação teve o objetivo de apurar denúncias de moradores sobre as condições de funcionamento dos locais. Uma padaria foi interditada e uma lanchonete e um restaurante foram autuados. Dentre as irregularidades encontradas estavam produtos vencidos e sem especificação, além da documentação não estar em dia. Os comércios têm um prazo de 15 dias para responderem ao processo administrativo com a defesa e se adequarem.

Uma das denúncias apuradas foi a respeito da más condições sanitárias em uma padaria no bairro Campo Redondo, que foi interditada. Os agentes relatam que além do estabelecimento apresentar condições precárias de saúde e higiene, com infestação de insetos e roedores, não possuía os documentos necessários para funcionamento. Também foram encontrados produtos sem especificação e fora do prazo de validade.

Foram fiscalizados, ainda, outros dois comércios no bairro Baixo Grande. O Procon encontrou irregularidades em um restaurante e em uma lanchonete. Foram identificados produtos sem especificação, com prazo de validade vencido e faltando documentos necessários para o exercício da atividade comercial.

A população pode denunciar irregularidades no comércio por meio do canal oficial do Procon aldeense. O número (22) 2627-6086, antes utilizado para o envio de mensagens via WhatsApp, também recebe chamadas.