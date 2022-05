Mais ruas de Cabo Frio ganham obras de recuperação no asfalto e na rede subterrânea 

A Prefeitura de Cabo Frio está avançando com os serviços de recuperação da rede de águas pluviais e de asfalto do município. Desde o ano passado, várias ruas estão passando por desobstrução e troca de manilhas, além do recapeamento asfáltico.

Nesta semana, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos estiveram na Praia do Siqueira, Itajuru, Jardim Flamboyant, Jardim Olinda, Jardim Caiçara, São Cristóvão e Braga. Em Tamoios, as intervenções foram nos bairros Centro Hípico, Santo Antônio, Aquarius e Unamar.

As obras de desobstrução e recuperação do manilhamento têm o objetivo de aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais na rede de drenagem do município. Este tipo de serviço não era realizado há anos, sendo retomado pela atual gestão, conjuntamente com a limpeza de bueiros e poços de visitas (PVs). Após o serviço, as vias estão passando pela recuperação do pavimento, com asfalto quente e frio.

Na Rua Gastão Ramalho, na Praia do Siqueira, foi realizada a troca de seis metros de manilha por tubos PEAD corrugado de 150mm. Na Rua Copacabana, no bairro Itajuru, foi realizado o serviço de desobstrução do manilhamento, além da limpeza de bueiros.

Já no Jardim Flamboyant, o serviço foi realizado na Rua Joaquim Carvalho Santana, para reparar um afundamento de manilha. Na Rua Piracicaba, no Jardim Olinda, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos assentou um tubo PEAD de 300mm. No mesmo bairro, a Rua Bom Jardim passou por limpeza e desobstrução dos bueiros e PVs.

Em Tamoios, nesta semana, foi realizada a recuperação do manilhamento e do asfalto de parte da Avenida Beira Rio, no Centro Hípico. Já na Rua Orlando Bragança, em Unamar, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos finalizou a construção de um Poço de Visita na via. Na Travessa União, no bairro Santo Antônio, foi realizado reparo no sistema de drenagem.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, o trabalho de recuperação da rede subterrânea é importante não só para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais, mas também para evitar o afundamento do pavimento, causando buracos nas ruas.

“A maior parte dos problemas é causada primeiro por conta da sobrecarga da rede de drenagem. Em muitos pontos as manilhas estavam se desfazendo. Segundo, a utilização irregular do manilhamento, seja por moradores, que fazem ligações clandestinas na tubulação, causando o rompimento da mesma, ou pela Prolagos, que utiliza nossa rede no sistema que ela opera atualmente, que é o de coleta a tempo seco. Tudo isso acaba sobrecarregando nossa rede de águas pluviais e causando problemas como vazamentos e buracos”, afirma o secretário.

Ainda segundo ele, o serviço continua sendo realizado de forma gradual, avançando para outros bairros e ruas da cidade.

“Estamos trabalhando com equipes em várias frentes, em diferentes bairros e regiões do município. Ainda tem muito trabalho a ser feito. Pedimos a compreensão da população, porque as obras vão chegar a todos os bairros. Nesta semana recuperamos o asfalto da Rua Eraldino de Oliveira, no Cajueiro. Nas ruas como a João Pessoa e a José Watzl Filho, na região central, o recapeamento foi realizado de forma manual, com asfalto frio, assim como nas avenidas Vereador Antônio Ferreira dos Santos e Teixeira e Sousa e na Estrada do Aeroporto, na Vila do Sol”, finaliza Alan Nascimento.