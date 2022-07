Professores e servidores da rede municipal de Cabo Frio passam por treinamento sobre primeiros socorros

A Defesa Civil de Cabo Frio tem atuado em parceria com a Secretaria de Educação para a realização de treinamentos sobre primeiros socorros para professores e servidores da rede municipal. No primeiro semestre letivo de 2022, dez unidades escolares no primeiro distrito e em Tamoios vão receber as palestras. Até o momento, mais de 250 profissionais de seis escolas participaram da capacitação.

As orientações, organizadas com o apoio da Coordenadoria de Formação Continuada da Secretaria de Educação, tratam de noções básicas para ação e reação em situações de crise no ambiente escolar. A apresentação dos conteúdos de forma teórica e prática segue as orientações quanto à capacitação básica em primeiros socorros previstas na lei número 13.722, conhecida como “Lei Lucas” e a lei municipal 3.342/2021.

Responsável por ministrar as palestras, o superintendente da Defesa Civil, Marcus Dothavio, explica a importância da atividade.

“Essas palestras têm como objetivo capacitar os professores e funcionários a acionarem serviços especializados, controlar os riscos na cena do acidente, desenvolver habilidade para atender uma adversidade, até que o socorro específico chegue até as unidades”.

As escolas municipais de Educação Infantil Demerval Alves Rangel (Unamar),

Professora Janaina Teles Martins (Santo Antônio), Professora Yone Nogueira (Cajueiro), Vovó Cinha (Parque Burle), Vovó Olívia (Jardim Esperança) e a Creche Professora Maria Amália dos Santos Silveira (Jacaré) já receberam a capacitação.

O cronograma das próximas atividades inclui as seguintes escolas:

• (07/07) – Escola Municipal de Educação Infantil Cladyr da Rocha Mendes (Parque Burle)

• (12/07) – Creche Escola Municipal Prof.ª Elenice Martins (Reserva do Peró)

• (13/07) – Creche Municipal Prof.ª Maria Quitéria da Costa Ribeiro (Unamar)

• (14/07) – Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Dalcy Barroso Pilar (Praia do Siqueira)

Um novo cronograma será divulgado para o próximo semestre letivo, que vai começar em agosto. A Defesa Civil disponibiliza o e-mail defesacivil@cabofrio.rj.gov.br para novos agendamentos de palestras.