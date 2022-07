Cacique de Ramos será atração na Feira de Antiguidades, na Passagem, em Cabo Frio

Moradores e turistas terão uma tarde imperdível neste sábado (9), em Cabo Frio. O Largo de São Benedito, na Passagem, vai receber, a partir das 14h, mais uma edição da Feira de Antiguidades. Para abrilhantar o evento, o tradicional bloco Cacique de Ramos vai realizar uma roda de samba na praça do bairro.

Ao todo, a feira vai receber 12 barracas divididas entre os segmentos de antiquário; produtos manufaturados ligados à área náutica; sebos; brechós; reciclagem bruta; couro; produções culturais e artísticas, livros, postais; produtos artesanais diversos ligados à história e cultura de Cabo Frio.

A exposição é destinada à venda exclusivamente por varejo. Na área serão disponibilizados produtos artesanais e de antiquário, sem cobrança de taxas aos expositores. O evento é realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

CACIQUE DE RAMOS

O Cacique de Ramos surgiu do encontro de grupamentos carnavalescos de jovens do bairro de Ramos, na zona norte carioca. A união tem como data formal 20 de janeiro de 1961. O grupo desfilou por dois anos no bairro de origem, e a partir de 1963 passou a figurar no carnaval do Centro da cidade. Daí em diante, a agremiação se firmou como um bloco de embalo, tornando-se um fenômeno de multidão, nos anos 1960 e 70, ao atrair foliões de várias regiões do Rio.

A instituição permanece ativa há seis décadas, realiza seu tradicional pagode aos domingos, e nunca deixou de desfilar no carnaval. Reconhecida como patrimônio cultural carioca (2005), foi objeto de diversas homenagens, com destaque para o enredo da Estação Primeira de Mangueira, “Vou Festejar!” Sou Cacique, Sou Mangueira” (2012), sendo notoriamente uma referência da cultura popular do Rio de Janeiro.