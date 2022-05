Profissionais de saúde de Arraial do Cabo recebem instruções dos Bombeiros

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta quarta-feira (18), no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), uma série de palestras, ministradas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, destinadas aos profissionais de saúde do Hospital Geral e dos Postos de Saúde dos Distritos.

Maqueiros e motoristas e enfermeiros das unidades de saúde do Município receberam instruções sobre o Suporte Básico e Avançado de Vida. Durante a capacitação, promovida pelo programa de Educação Continuada do Hospital Geral de Arraial do Cabo, estes profissionais receberam instruções sobre a abordagem à vítima, reanimação cardiorrespiratória e manejo em várias vítimas.

A Coordenadora do programa de Educação Continuada do HGAC, Patrícia Barreto, agradece a parceria com o Corpo de Bombeiros. “É muito importante esse alinhamento com a corporação. Agradecemos à equipe, principalmente ao Comandante do 18º batalhão, Tenente Coronel Torres e ao Subtenente Edmilton, palestrante de hoje”.