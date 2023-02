Programa da Prefeitura de Cabo Frio receberá menção especial durante premiação da Unesco, na Argentina

A Prefeitura de Cabo Frio receberá uma menção especial durante a entrega do Prêmio “Construir Igualdad 2022”, que faz parte da terceira edição do Fórum Mundial de Direitos Humanos (FMDH23), da CIPDH-Unesco, que acontecerá na cidade de Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 20 e 24 de março. A homenagem será em razão do Programa “Rede de Apoio Rural e Quilombola”, selecionado por um júri internacional entre 42 políticas públicas locais de 35 cidades do Brasil, Argentina, Colômbia, México, Chile, Equador, Guatemala, Peru e Uruguai.

O projeto cabo-friense é uma das duas únicas iniciativas brasileiras entre as cinco escolhidas pelo júri para receber a menção especial do prêmio. A outra é o Programa Prato Cheio, do governo de Brasília (DF). Também foram contemplados projetos sociais, científicos e educacionais desenvolvidos, respectivamente, pelas cidades de Medellín e Sabaneta, na Colômbia; e de General Alvear, na Argentina.

Para o prefeito José Bonifácio, o recebimento da menção especial de uma organização internacional comprova a mudança da imagem de Cabo Frio, tanto pela população local como também para fora dos limites do município.

“Tivemos recentemente a visita de uma comitiva da Suécia, país que é uma referência nas políticas de bem-estar social, que veio conhecer a Moeda Itajuru. Agora, o projeto ‘Rede de Apoio Rural e Quilombola’ recebe esse importante reconhecimento internacional da Unesco. Ficamos muito honrados e cada vez mais convictos de que estamos no caminho certo, afinal, nossa maior premiação é transformar para melhor a vida das pessoas em Cabo Frio”, destacou o prefeito José Bonifácio.

A Rede de Apoio Rural e Quilombola de Cabo Frio tem como missão fomentar a economia familiar e quilombola no município, criando meios para promover ações de divulgação e atração de público, auxiliar no escoamento de produtos, inserir e auxiliar produtores rurais a participarem de licitações governamentais para a compra de alimentos, entre outras medidas.

Entre as ações do programa estão a criação da Feira do Produtor Rural e do Selo Produtor Rural; o fornecimento de apoio técnico para participação em licitações de gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar; assinatura de acordo de cooperação técnica com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), para capacitação de agricultores familiares e quilombolas por meio da Escola Municipal de Agricultura Nilo Batista; a extensão do Programa Moeda Social Itajuru para a zona rural de Tamoios e a implantação da Rota Turística Quilombola, com previsão de implantação em março.

A secretária de Agricultura e Pesca de Cabo Frio, Katyuscia Brito, destacou que a menção honrosa representa a valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo em Cabo Frio.

“Estamos todos muito felizes, afinal, é uma grande honra para o município de Cabo Frio o recebimento de uma menção honrosa da Unesco. Trabalhamos em cada etapa, desde o nascimento da ideia até a implantação das ações de fomento e valorização da agricultura familiar de nosso município”, enalteceu Katyuscia.