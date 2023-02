O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Cabo Frio

As obras de construção do novo Mercado Sebastião Lan, em Cabo Frio, devem ser iniciadas no segundo semestre e a previsão é que o novo espaço para a venda de hortifrutigranjeiros seja inaugurado em 2.024. A informação é do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. A empresa vencedora da concessão também será responsável pela demolição do prédio que está interditado pela defesa civil desde 2018, devido a falta de manutenção do espaço ao longo dos últimos anos que comprometeu a estrutura do galpão. A concessão prevê investimento inicial de R$ 20 milhões por meio de uma parceria público-privada. O modelo de concessão é uma transferência temporária, o que mantém o patrimônio e todo o investimento realizado sob o controle do município, após o fim do prazo da concessão.

Búzios

O vereador de Búzios, Rafael Aguiar, esteve nesta quarta-feira (15), no programa Bom Dia Litoral, e falou que ficou decepcionado com a atitude de seus companheiros de Câmara. Na verdade, ele se referia aos vereadores Aurélio Barros, Niltinho de Beloca e Gugu de Nair, que deram entrada em uma Ação Civil Pública para anular a eleição da mesa diretora. O caldeirão político de Búzios tá fervendo.

Arraial do Cabo

Será inaugurado, nesta quinta-feira(16), o Posto de Saúde do Sítio, com o nome do ex-prefeito Hermes Barcellos, às 18h. A sobrinha do saudoso, Marilene Barcellos, confirmou presença, já que o posto leva o nome de seu tio.

Araruama

Rola na cidade de Araruama que o primeiro ministro Chiquinho da Educação está empolgado com o rebuliço de vem dando o nome de Dani Braz, no meio político. Segundo um vereador da cidade, Chiquinho sabe jogar e articular na política. Agora é só aguardar.

São Pedro da Aldeia

As obras na RJ-140 serão paralisadas durante todo o período de carnaval. O trecho, que começa no município de São Pedro da Aldeia e termina em Arraial do Cabo, vem passando por obras de reconstrução do pavimento. Na RJ-102, na entrada do município de Búzios, um trecho em obra exige atenção do motorista. Em caso de necessidade, equipes estarão de prontidão no local durante todo esse período de Carnaval. A rodovia está sinalizada com placas e conta com a supervisão diária das condições de trafegabilidade.

Iguaba Grande

O Carnaval de Iguaba Grande será animado. A festa começa no dia 16 de fevereiro e vai até o dia 21 de fevereiro.

As apresentações principais da Praça da Estação começam na quinta-feira (16) com a Bateria Surdo Um. Na sexta-feira (17) o palco principal vai receber o cantor de pagode Diogo Nogueira. Nos outros dias, a folia continua com mais oito atrações. 12 blocos vão desfilar no centro de Iguaba, com horários entre 18h, 20h e 22h.

