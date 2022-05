Projeto ”Saúde na Escola” é realizado em Iguaba Grande

O Projeto: “Saúde na Escola” esteve presente, nesta segunda-feira, dia 09, na Escola Municipal Sapeatiba Mirim. O programa, parceria das secretarias de Educação e Saúde, contemplou todos os alunos da Unidade Escolar com:

✅Atendimento pediátrico;

✅Avaliações antropométrica (medição e pesagem);

✅Cadastramento do cartão do SUS;

✅Verificação vacinal;

✅Avaliação da saúde bucal;

✅Palestra de prevenção à Covid19;

✅Ações de combate ao mosquito da dengue;

✅Roda de conversa com Psicólogo;

✅Oficinas com a nutricionista sobre alimentação saudável.

Os responsáveis pelos alunos puderam comparecer a escola durante todo horário escolar para acompanhar os atendimentos.

“Temos o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes, com ações de prevenção, promoção e atenção a saúde. Vamos planejar outras

ações como esta. Nossa principal preocupação é a saúde de nossas crianças”, disse o secretário de Educação, Jales Lins.