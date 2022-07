Ramona Rox é a atração do concerto Gabriel Joaquim desta quarta-feira em São Pedro da Aldeia 

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, vai sediar mais uma programação especial, desta vez para os fãs do pop/rock. A banda Ramona Rox será a atração do Concerto Musical Gabriel Joaquim dos Santos, projeto pioneiro realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, nesta quarta-feira (06). A apresentação começa às 19h e tem entrada gratuita, limitada à lotação do espaço.

Em um show intimista, o grupo vai apresentar um repertório de hits internacionais, do rock ao pop, além de canções autorais. O projeto da banda, intitulado “Todos os rocks por Ramona Rox”, foi uma das 10 propostas contempladas no edital de Chamamento Público nº 05/2022. O edital abriu inscrições para artistas solo, duplas e bandas para uma série de apresentações musicais na Casa da Cultura, mediante pagamento de cachê aos selecionados.

Segundo o vocalista, Romullo Carvalho, a proposta da banda é enaltecer grandes clássicos dos anos 80, 90 e 2000. “A Ramona é muito bem acolhida sempre que toca em São Pedro da Aldeia e, sendo um evento em parceria com a Prefeitura, com uma proposta única, com certeza nos motiva bastante. O concerto terá um repertório especial e acústico, que é uma proposta por si só diferente do que costumamos fazer nos bares e casas noturnas, onde passaremos por várias fases do pop e do rock. Música boa é eterna e são esses grandes clássicos que sempre fazemos questão de tocar e reverenciar”, destacou.

Ao todo, serão disponibilizados 60 lugares para o público, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura. “Teremos, no total, 16 apresentações do Concerto Musical Gabriel Joaquim ao longo do ano, levando arte e entretenimento gratuitamente para a população, além de valorizar os talentos da música que já atuam na nossa cidade e na região. Recomendamos a todos que cheguem cedo para garantir uma vaga, já que os assentos são limitados à lotação do espaço”, reforçou o secretário de Cultura, Thiago Marques.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade. Os espetáculos acontecem semanalmente, às quartas-feiras, com cronograma de shows até o mês de novembro (clique AQUI para conferir o calendário completo).

Sobre a Ramona Rox

Formada em 2010 em Cabo Frio-RJ, a banda Ramona Rox atualmente é composta por Amanda Mattos (vocal), Romullo Carvalho (vocal/violão), Carlos Lopes (violão/guitarra), Fagner Fernandes (cajon/batera) e Adriano Marcel (contrabaixo). O grupo rapidamente se tornou destaque nos bares e casas de show da região, com uma mistura equilibrada de sucessos das rádios e versões exclusivas de clássicos do rock/pop dos anos 80 e 90.