Alunos da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio retornam às unidades escolares

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio tiveram início nesta segunda-feira (6). Para dar as boas-vindas aos mais de 29 mil alunos matriculados nas 90 unidades de ensino da cidade, o prefeito José Bonifácio e a secretária de Educação, Elicéa da Silveira, iniciaram o dia visitando as novas instalações da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira, no Parque Burle.

Em declaração aos alunos no pátio da escola, antes de visitar as instalações da unidade, o prefeito José Bonifácio saudou os alunos, professores e pais, e deu as boas-vindas aos presentes em mais um ano letivo da rede.

“Aproveitem bastante essa oportunidade de ter agora um maior e melhor espaço físico. O conteúdo dela são vocês, alunos, e também os professores, funcionários e os pais, que têm se dedicado para que os filhos estejam sempre presentes ao ensino público do município. É nossa obrigação tornar, cada vez melhor, o ensino público de nossa cidade. Que todos tenham um feliz ano letivo em 2023”, disse o prefeito.

Ainda na Escola Márcia Francesconi, a secretária de Educação, Elicéa da Silveira, se disse entusiasmada com a integração da unidade com a Escola Municipal Américo Vespúcio, que possibilitou um amplo espaço físico aos alunos.

“Estou muito feliz porque nessa mesma data no último ano, eu e o prefeito José Bonifácio visitamos a extinta escola Américo Vespúcio e hoje voltamos ao mesmo local e encontramos tudo bastante diferente. A Secretaria de Educação sozinha não faz nada, e vimos na equipe diretiva da escola muito engajamento. A escola não é o prédio, mas todas as pessoas que trabalham nela, e isso vale para todas as unidades”, declarou a secretária.

Ainda na manhã desta segunda-feira (6), Elicéa da Silveira visitou as novas instalações da Escola Municipal Professor Zélio Jotha, que se juntou à Escola Municipal São Cristóvão no antigo prédio da Escola Márcia Francesconi. A secretária também visitou a Escola Municipal Professor Renato Azevedo, que agora funciona no antigo prédio da Escola Zélio Jotha.

Também participaram da visitação a secretária-adjunta de Educação, Verônica Cardozo; o coordenador geral de Planejamento e Estratégias das Relações Institucionais, Alessandro Teixeira, e a assessora da Gestão Educacional (Geduc), Cláudia Lacerda.