Reunião alinha detalhes da organização do aniversário de Cabo Frio

Para comemorar os 407 anos de Cabo Frio, a Prefeitura está organizando uma vasta programação que vai de 2 a 15 de novembro. Na tarde desta quarta-feira (19), com o objetivo de alinhar os detalhes do aniversário da cidade, foi realizada uma reunião no auditório da sede do Executivo, com a presença de representantes das polícias Civil e Militar; do Corpo de Bombeiros; Defesa Civil; Guarda Civil Municipal; e das secretarias de Segurança; Mobilidade Urbana; Turismo, Esporte e Lazer; Obras e Serviços Públicos; Saúde; e Meio Ambiente e Saneamento.

A reunião foi coordenada pelo secretário municipal de Governo, Betinho Araújo, e pelo secretário adjunto de Comunicação e Eventos, Marcos Azevedo. Na ocasião, foi discutido o ordenamento do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, e da Praia do Forte, onde ficarão os palcos dos shows, que vão acontecer de 11 a 15 de novembro.

Detalhes como o posicionamento dos banheiros; das tendas de apoio da Guarda Municipal e das polícias Civil e Militar; do posto médico e das ambulâncias; dos ambulantes; dos banheiros químicos e toda a estrutura do evento foram tratados na reunião. O ordenamento do trânsito e o fechamento das ruas também foram tema do encontro.

De acordo com o secretário de Governo, o foco da reunião é planejar em conjunto o ordenamento do aniversário da cidade.

“Teremos eventos em Cabo Frio e Tamoios. Estamos organizando toda a programação e chegou a hora de reunir as autoridades policiais e o Corpo de Bombeiros, além das demais secretarias da Prefeitura, para conjuntamente decidirmos todos os detalhes. Queremos garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível, para que tenhamos uma grande festa”, afirma Betinho Araújo.

O secretário adjunto de Comunicação e Eventos, Marcos Azevedo, destaca que toda a programação foi pensada de forma a abranger tanto a parte histórica e cultural de Cabo Frio, como também a de entretenimento.

“Teremos 14 dias de atividades diversas que vão desde os eventos esportivos, como o Panamericano de Pesca Submarina, até a parte histórica, como a entrega da restauração completa do Palácio das Águias, na Rua Érico Coelho, no Centro. Além das atividades culturais como a 17ª Parada do Orgulho LGBTQI+ e os shows com artistas nacionais e locais, que se apresentarão na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio. Já temos confirmado o cantor Geraldo Azevedo, que se apresentará na Praia do Forte, no dia 15 de novembro. As demais atrações serão divulgadas nos próximos dias. O que podemos garantir é que teremos uma grande festa”, finaliza Marcos Azevedo.