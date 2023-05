Reunião define a implantação de novo supermercado em Cabo Frio que vai gerar mais de 700 empregos

Cabo Frio está prestes a ganhar mais um grande empreendimento comercial no setor de varejo. Nesta terça-feira (23), o prefeito José Bonifácio recebeu representantes da rede de supermercados Carone para tratar dos últimos detalhes para a instalação de uma nova loja do grupo, em um terreno de oito mil metros quadrados situado na Avenida Teixeira e Souza, em frente à garagem da Auto Viação 1001.

O prefeito determinou celeridade nos trâmites burocráticos para que, tão logo as licenças municipais sejam emitidas, ocorra a demolição de parte da antiga estrutura existente no local e, em seguida, sejam iniciadas as obras do empreendimento, que terá 14 mil metros quadrados de área construída, sendo 3.300 metros quadrados somente de área de venda

A previsão dos investidores é que a loja seja inaugurada no começo de 2024, com a geração de 740 empregos, igualmente divididos entre postos de trabalho diretos e indiretos. Segundo o diretor-presidente da Rede Carone, William Carone Junior, o empreendimento naquele local é um sonho antigo que está próximo de se realizar.

Com atuação principalmente no Espírito Santo, onde o grupo tem sede, e também no sul da Bahia, a Rede Carone decidiu iniciar a instalação no estado do Rio de Janeiro pelo município de Cabo Frio.

“A gente percebe que Cabo Frio é uma cidade que vem crescendo, com 230 mil habitantes e que tem espaço para mais uma boa loja de supermercado. A gente visita a Região dos Lagos há alguns anos, com interesse de fazer nossa expansão para cá e nada melhor do que começar por Cabo Frio”, comemora.

O prefeito José Bonifácio também celebrou a chegada de mais um empreendimento comercial de grande porte, em uma área valorizada no município, que há muitos anos estava desocupada. Ele destacou o papel da Prefeitura em oferecer as condições necessárias para que mais empresas se instalem em Cabo Frio, gerando emprego e renda para população.

“Aquele esqueleto situado neste terreno estava inacabado e abandonado há décadas, sem ser aproveitado, numa área valorizadíssima, dentro da zona urbana. Quando tivemos contato com os empresários interessados, eu disse que iríamos resolver e fazer tudo para acelerar a burocracia. Estou muito feliz com a vinda do mercado Carone para Cabo Frio. É criação de empregos, pois a Prefeitura não é lugar de criar emprego, quem tem que gerar emprego é o empresário. Todo dia acordo esperando que os empresários batam à nossa porta para trazer um empreendimento como esse”, ressaltou o prefeito.