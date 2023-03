Reunião entre secretarias de Búzios com representantes do SEBRAE leva discussões de políticas públicas para o município

Aconteceu nesta quarta-feira (22) uma reunião entre as secretarias de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e Meio Ambiente e Urbanismo com coordenadora regional do SEBRAE, Ana Cláudia Melo Vieira.

O encontro foi marcado para apresentar ao Prefeito Alexandre Martins discussões que viabilizam políticas públicas a nível regional para cidade.

De acordo com a coordenadora responsável por apresentar o projeto Líder, trata-se do maior e mais estratégico programa de políticas públicas do SEBRAE. Com três mil lideranças pelo país, desde 2007. O programa traz encontros mensais, palestras com lideranças públicas e privadas, mesas de planejamento estratégico regional. “Por meio da metodologia Líder, estabelecemos e apoiamos uma Agenda de Desenvolvimento Regional, pensada e construída por lideranças público, privada, do terceiro setor, entidades de classes, empresários e indivíduos de destaque, de todos os municípios da região”.

O Secretário de Turismo, Cristiano Marques, também comentou sobre a importância do projeto “Esse programa estratégico de políticas públicas do SEBRAE produz uma agenda de impacto para o desenvolvimento da região como um todo. Não é um programa voltado diretamente para o turismo, mas vai contribuir muito com toda região”, disse o secretário.

Conforme o secretário do Meio Ambiente e Urbanismo, Evanildo Cardoso Nascimento, afirma, é um projeto que viabiliza as discussões de políticas públicas. “Traz produtos indicativos para meio ambiente em toda cidade. Um tema transversal|, desde turismo, saúde, esporte. É interessante, pois teremos uma gama de visões positivas que vão trazer impactos futuros para as gerações com essa proposta do SEBRAE.

O evento do projeto Líder será realizado no dia 13 de abril a partir das dez da manhã e contará com autoridades políticas da Região dos Lagos.