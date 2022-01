Revitalização na Praça da Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia, é iniciada

A prefeitura iniciou, nesta semana, ações de revitalização na Praça da Praia da Pitória, localizada no bairro Porto da Aldeia. Com a reforma, a área será valorizada como opção de lazer para moradores e turistas. O espaço é destinado à prática de esportes, inclusão social, recreação e convivência.

A Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela execução da reforma, já começou a recuperação do calçamento com pedras portuguesas. Por conta do desnível do piso e do consequente acúmulo de água da chuva, alguns trechos do calçadão cederam e estão sendo restaurados. Ações de melhoria da mureta da quadra de areia também começaram a ser realizadas.

O projeto prevê ainda a instalação de bancos e outras estruturas, reparo de mesas danificadas, paisagismo e jardinagem com a construção de um novo canteiro. Uma rampa de acesso à praça para pessoas com deficiência (PCD) já foi instalada e outra, que possibilitará a circulação de cadeirantes no píer, será construída.

Rampa de acesso ao píer será construída. Foto: Bruninho Volotão/Divulgação PMSPA

O Secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, reforçou o intuito de atuar em todos os bairros. “As praças são espaços de convivência e lazer muito importantes para as crianças, idosos, moradores dos bairros. Seguimos as diretrizes do prefeito Fábio do Pastel e o nosso objetivo é revitalizar as praças de todos os bairros do município. A expectativa é que as ações sejam concluídas na Praça da Pitória até o carnaval”, afirmou.

Moradora do bairro, a assistente social Elisane Rodrigues destacou que voltará a frequentar a praça após a revitalização. “Não temos banquinhos, mesinhas aqui. Normalmente não tomo banho nesse ponto da lagoa e nem frequento a praça por isso. Costumo ir mais pra Baleia. Agora, com tudo organizado, com certeza vou trazer meus filhos pra passear e passar a frequentar mais. Moro aqui pertinho”, explicou.

Marcos da Rocha é morador de Irajá, mas contou que frequenta periodicamente a cidade. “Alugo uma casa aqui há mais ou menos um ano e meio, venho de 15 em 15 dias. Frequento a praça, trago as crianças menores pra brincar no parquinho, as maiores jogam bola. Quem visitar a cidade vai visualizar a praça realmente limpa”, disse.

Ações de manutenção e melhorias são executadas periodicamente nas praças dos bairros.