Ruas de Cabo Frio estão recebendo trocas de tubulações

Secretaria de Obras e Serviços Públicos inicia Tangará e Jardim Nautilus tem ruas sendo executadas no cronograma de obras.

Após dar as primeiras coordenadas há alguns dias atrás ao mandar sua equipe de engenharia para analisar as ruas do Tangará, o secretário de Obras de Cabo Frio, Vanderson Bento, iniciou os estudos com topógrafos na área, para assim averiguar a medição e qual seria a melhor maneira de colocar o manilhamento na Rua Castro Alves.

Após o feriado de Tiradentes, os maquinários adentraram o bairro, já levando todo material de tubulação, que ontem, dia 27, se encontrava sendo posto na rua interditada.

No bairro do Jardim Nautilus, as ruas Espinola Rodrigues, Canadá e Honduras passaram pelas ações da secretaria de obras, após uma reunião com os moradores e representantes do local, que pediram por mais segurança nas ruas que alagam. No cronograma para trocas de manilhas, estão previstas as próximas ruas: México, Estados Unidos e Cuba.

Rua José Paes de Abreu

Também foram trocadas manilhas na rua José Paes de Abreu (Jardim Flamboyant), rua Alex Novelino (Vila Nova), Texeira e Sousa (Braga), Rua Dois e rua das Dunas (Manoel Correa).

Além das trocas de tubulação, foram distribuídos asfaltos na operação tapa buraco nas ruas: Jorge Veiga (Gamboa), Rua França (Jardim Caiçara), Expedicionário da Pátria (São Cristóvão).

O presidente da Câmara Municipal, Miguel Alencar, esteve presente dando suporte a comunidade da Boca do Mato, onde terá a participação da secretaria de obras na rua da Marina, na qual será melhorada a galeria que fica em frente a quadra de futebol da Boca do Mato, reestruturando onde houve afundamentos e sendo posto paralelo após. Na rua Doutor Cardoso da Fonseca, em frente ao Postinho, também receberá sua reconstrução de paralelos.