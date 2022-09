São Pedro da Aldeia inaugura Feira Cultural Itinerante nesta sexta-feira 

A praça do bairro São João será o cenário para a primeira edição da Feira Cultural Itinerante, nesta sexta-feira (23).

O projeto é uma iniciativa inédita da prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Cultura, com o objetivo de levar arte, diversão e cultura para os bairros da cidade.



A programação contará com música ao vivo, espaço para venda de artesanato local e apresentações com os músicos da orquestra Sons da Aldeia, Ballet Municipal e grupo de capoeira “Ventos do Kilombo”. O evento está marcado para começar às 14h e será aberto a toda a população.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a iniciativa. “Estamos muito felizes em estrear esse projeto em São Pedro da Aldeia. Essa é mais uma iniciativa viabilizada por meio do Edital de Chamamento Público de Artistas que lançamos este ano. Esperamos que todos aproveitem a programação, que foi preparada com muito carinho pela equipe da Cultura e pelos nossos artistas contemplados neste edital”, disse.

Durante o evento, o público presente poderá conhecer e adquirir peças dos artesãos da cidade, além de curtir as apresentações de dança e música. Nesta primeira edição da feira, a programação musical ficará por conta dos cantores Junior Linhares e Livia Nóbrega, que prometem divertir os visitantes com um repertório eclético, da MPB ao pop/rock. “Estou super animada, acho uma iniciativa incrível da Secretaria de Cultura. Temos muitos artistas talentosos no município que merecem esse destaque e valorização. Acredito que esse projeto vai trazer justamente isso. A arte precisa ser valorizada e levada às pessoas, visto que é uma parte importante da cultura para o bem-estar humano, ligada diretamente à sensibilidade, ao equilíbrio emocional e à conexão”, comentou Livia.