São Pedro da Aldeia tem horários ampliados das linhas municipais de ônibus para o domingo de eleição 

Com o objetivo de ampliar a mobilidade dos moradores neste domingo (30/10), a Prefeitura de São Pedro da Aldeia irá manter os horários e itinerários de dias úteis. A medida é em decorrência do segundo turno das eleições e favorece os moradores com mais opções de deslocamento.

Neste dia, todas as linhas irão funcionar com o mesmo cronograma utilizado durante a semana. Acesse o site e confira todo o cronograma, incluindo o trajeto de cada linha. (CLIQUE AQUI).

No caso de linhas que mudam a rota em dias não úteis, como a linha 508 | Bairro São João, no dia da eleição, vale a rota e os horários de dias úteis. Desta forma, a linha 504 | Alecrim, seguirá o trajeto usado durante a semana, levando menos tempo para chegar ao destino final.

A prefeitura destaca, ainda, que assumiu recentemente as linhas municipais como forma de garantir o transporte público à população. Atenta às demandas dos moradores, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública já realizou adequações nos horários das linhas municipais de ônibus e segue estudando novos ajustes. O conforto e a qualidade no transporte são parte da orientação do governo do prefeito Fábio do Pastel, que garantiu a passagem a R$ 2,50, além de ônibus com acessibilidade e ar-condicionado.

Passo a passo para acessar o itinerário e cronograma dos coletivos

A consulta dos horários dos coletivos pode ser feita diretamente no site da prefeitura clicando na aba “Serviços” e, em seguida, “Linhas de Ônibus”. Os horários de circulação de cada linha estão separados por dias úteis e por finais de semana e feriados. Ao clicar na opção “Ver Detalhes”, é exibido o cronograma e a população consegue buscar de forma clara todas as informações sobre a rota desejada na opção “Confira o Itinerário”. As imagens estão divididas em ida e volta do ônibus com uma legenda ao final indicando os nomes das ruas.