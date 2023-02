Saúde de Cabo Frio prepara esquema especial de atendimento no Carnaval

A Prefeitura de Cabo Frio preparou um esquema especial de atendimento nos serviços de saúde pública para o período do Carnaval. Ambulâncias serão posicionadas em pontos estratégicos, como a Praia do Forte, no Centro, e o Pontal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios, nos momentos de maior circulação. Equipes também estarão de sobreaviso nas unidades de saúde e no serviço de resgate.

Além disso, a Secretaria de Saúde ainda vai realizar campanhas informativas e distribuição de preservativos. Outra novidade será o Bloco da Vacina, criado para conscientizar a população sobre a importância de manter as vacinas em dia.

Segundo o secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, pede que os foliões aproveitem a programação festiva com responsabilidade.

“Montamos a estratégia necessária para garantir um bom atendimento durante o Carnaval. Ainda assim, reforçamos para que todos aproveitem com tranquilidade e responsabilidade”, afirma Janio.

A secretária adjunta de Atenção à Saúde, Maria Helena Centeio, explica que a alimentação e a hidratação adequadas são fundamentais nos dias festivos.

“O histórico nos mostra que os atendimentos mais comuns são devido ao sol quente e à má alimentação, aliada ao consumo em excesso de bebidas alcoólicas. Por isso, reforçamos a importância de que as pessoas se hidratem, bebam moderadamente e se divirtam com consciência”, orienta Maria Helena.

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio orienta que, em casos simples, os foliões procurem os atendimentos nos postos de saúde instalados próximos à folia. Já nos casos de maior complexidade, o paciente será encaminhado para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s).

Já o Bloco da Vacina, que é novidade neste ano, abre o Carnaval nesta sexta-feira (17), com a concentração a partir das 17h no Largo São Benedito, na Passagem. O bloco seguirá pela Avenida Hilton Massa, em direção à Praça da Cidadania, na Praia do Forte, onde acontecerá a abertura oficial do Carnaval 2023. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da vacinação em dia para o controle de diversas doenças.