Prefeitura de Cabo Frio reforça ações de segurança e ordenamento durante o Carnaval

A Prefeitura de Cabo Frio preparou um esquema especial de segurança e ordenamento durante o Carnaval no município. Buscando garantir um carnaval ordeiro e repleto de animação, as equipes municipais estarão nas ruas da região central, do Grande Jardim e do distrito de Tamoios. O efetivo da Guarda Civil Municipal estará com reforço no plantão, atuando em conjunto com o 25° Batalhão da Polícia Militar.

“Todo o efetivo da Guarda Municipal estará de prontidão para o Carnaval, nas escalas regulares e convocações extraordinárias que realizamos. Serão 240 agentes escalados por dia, nas diversas atividades que iremos cobrir. A Polícia Militar solicitou um reforço de cerca de 600 policiais para atender à região, com uma boa parte do contingente direcionado para Cabo Frio”, explica o secretário de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio, Ruy França.

Durante o período, a equipe do Grupamento Operacional de Praia da Guarda vai dar continuidade às ações de identificação de menores nas faixas de areia, com orientações e distribuição de pulseiras. Uma novidade será o reforço de um quadriciclo, adquirido com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e destinado à Guarda Marítima e Ambiental, para o patrulhamento na Praia do Peró, Dunas do Peró e Pontal do Peró.

Ainda na atuação preventiva, a Defesa Civil fixará cartazes com QR Code divulgando orientações contra acidentes em momentos de lazer. Os informativos estarão em locais estratégicos para que os turistas e a população tenham acesso facilitado. Entre os cuidados, estão dicas sobre banho de mar em segurança, crianças perdidas, proteção solar e contato com água viva.

Em parceria com as demais equipes, a Fiscalização de Posturas trabalhará diretamente na organização das praias, a fim de combater o comércio ilegal e outras infrações. Com alto registro de ambulantes de fora do município nesta época, a Fiscalização atuará para resguardar os trabalhadores legalizados de Cabo Frio.

Com cerca de 30 apresentações carnavalescas, divididas em 24 blocos, algumas vias públicas de Cabo Frio serão parcialmente interditadas em períodos de concentração e desfile das agremiações. Confira no link a lista de vias que sofrerão alteração no trânsito. (https://cabofrio.rj.gov.br/prefeitura-de-cabo-frio-divulga-fechamento-de-ruas-para-o-carnaval/)

Para preservar a fluidez no trânsito durante o feriado, o embarque e o desembarque de passageiros em veículos de turismo vindos de outros municípios, a partir da meia-noite do dia 16 de fevereiro, até às 23h59 do dia 26 de fevereiro, deverão ser feitos exclusivamente no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), na Avenida Wilson Mendes.

O transporte dos passageiros que desembarcarem no Terminal de Ônibus de Turismo até os meios de hospedagem deverá ser feito por meio de vans e/ou micro-ônibus destinados ao serviço de fretamento, desde que emplacados no município de Cabo Frio e com placa vermelha, e também por táxis e carros de passeio por aplicativos.

Fica permitida a circulação de veículos de turismo dentro da cidade nos casos em que o território cabo-friense servir de rota para outros municípios.