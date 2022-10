Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios faz programação do Outubro Rosa

A Secretaria da Mulher e do Idoso realizará neste mês de outubro uma vasta programação em comemoração a Campanha Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama.

O objetivo é estimular a participação da população no controle e prevenção do câncer de mama. Com isso, durante todo o mês, serão realizadas palestras sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Programação das palestras:

– 05/10 – Centro de Convivência do Idoso- 14h

– 14/10 – Casa da Mulher Buziana – 14h30

– 19/ 10 – Projeto na Onda Delas – Praia de Geribá – 15h

– 25/10 – Secretaria da Mulher e do Idoso – Encontro de Mulheres Juntas Somos + Fortes – 14h30

Caminhada

29/10 – Trilha de José Gonçalves X Caravelas – 8h30

(ponto de encontro no campo de José Gonçalves)