Dia do Empreendedor será especial em São Pedro da Aldeia

Os Empreendedores e Microempreendedores Individuais (MEIs) que escolherem a quarta-feira (05/10) para buscarem os serviços gratuitos oferecidos pela Sala do Empreendedor terão uma surpresa especial em São Pedro da Aldeia. Os profissionais serão recebidos com uma mesa de café da manhã para acompanhar os atendimentos em comemoração ao Dia do Empreendedor.

Os interessados que desejam solicitar a formalização do MEI, emissão de DAS, declaração anual, parcelamento de débitos e baixa, entre outros serviços, podem buscar o setor, localizado na sede da prefeitura, ao lado do setor de IPTU.

A Sala do Empreendedor de São Pedro da Aldeia também oferece o cadastramento mobiliário de todas as atividades econômicas da cidade. Todo procedimento para emissão de alvará de localização, certidões em geral, de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e das taxas pertinentes também podem ser realizados no setor. Os interessados podem buscar orientação quanto ao Simples Nacional, e realizar procedimentos referentes à fiscalização unificada.

Na Sala do Empreendedor, o público tem acesso, ainda, à assessoria em geral sobre os programas de incentivo ao empreendedor, promovidas pelo Governo do Estado. O setor atende ao público das 9h às 16h30. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia fica na Rua Marques da Cruz, nº 61, no Centro da cidade.