Secretaria de Esportes de Búzios oferece diversas atividades esportivas para os moradores do município 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, oferece em vários bairros da cidade uma série de atividades esportivas voltadas para o público adulto e infantil.

Visando promover o bem estar e o cuidado com a saúde, as atividades de Funcional, Escolinha de Futebol e Natação, ocorrem durante toda a semana e com horários diversificados para que toda a população possa participar.

Os interessados podem efetuar a sua inscrição direto na sede da secretaria localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 844, Vila Caranga, de segunda a sexta-feira das 08h às 17h. A inscrição para as aulas de funcional também pode ser feita no local direto com o professor responsável. Para orientações e informações entrar em contato através do telefone (22)2623-2156.

Locais e horários dos Núcleos de Funcional:

• Praia dos Ossos – 08h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Praia de Geribá – 07h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Praça da Ferradura – 17h30min (segunda, quarta e sexta-feira).

• José Gonçalves (quadra atrás do campo) – 18h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Cem Braças (Praça Zé Paraiba) – 07h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Praça do INEFI – 18h (terça e quinta-feira).

• Baia Formosa (quadra ao lado do postinho) – 18h (terça e quinta-feira).

• São José 08h (segunda, quarta e sexta-feira) e 18h (terça e quinta-feira).

• Porto da Barra – 08h às 10h (segunda, quarta e sexta-feira).

Locais e horários dos Núcleos de futebol

• Praça do INEFI – 08h e 14h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Campo do José Gonçalves – 08h e 14h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Campo Baia Formosa – 08h e 14h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Cem Braças (Campo do Toca, atrás do hospital) – 08h e 14h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Campo de Manguinhos – 08h e 14h (segunda, quarta e sexta-feira).

• Campo Azul e Branco – 08h e 14h (segunda, quarta e sexta-feira).

A natação acontece no ginásio do INEFI, na Rasa, de segunda a quinta-feira nos horários das 06h às 11h da manhã e na parte da tarde das 14h às 18h.