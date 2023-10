Secretaria de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia realiza reconhecimento de áreas do município em sobrevoo

A consciência ambiental ultrapassa as ações educativas em São Pedro da Aldeia. Nesta segunda-feira (09/10), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente participou, junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), de um sobrevoo pelo município. O objetivo foi identificar áreas de atenção na cidade. A iniciativa contou com o apoio da Marinha do Brasil.

Durante a ação, foi realizado um reconhecimento geral aéreo do município, visando identificar áreas de desmatamento e de extração mineral ilegal, entre outros espaços que possam exigir a atuação da fiscalização.

Participaram do sobrevoo, o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, e o chefe de fiscalização do INEA, Alexandre Pessanha. O voo foi realizado por profissionais e com aeronave da Marinha do Brasil.