Inscrições abertas para oficinas gratuitas da Escola de Artes Municipal de São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, em São Pedro da Aldeia. Os moradores que tenham interesse em ingressar em uma das turmas do ano letivo de 2024 devem preencher um formulário eletrônico, disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura (confira abaixo os links dos formulários de inscrição). Os candidatos terão até as 16h30 do dia 29 de fevereiro para efetuar a pré-matrícula ou a renovação da matrícula. Este ano, a unidade escolar oferecerá turmas para alunos a partir de cinco anos de idade. As vagas são limitadas (clique AQUI para acessar o regulamento).

Cerca de 900 vagas serão abertas este ano, distribuídas em oficinas de ballet clássico, dança de salão, danças populares, teclado, violão, teatro, pintura em tela, desenho e preparação física/alongamento para dança, nas categorias infantil, infanto, juvenil e adulto. As aulas estão previstas para começar no início do mês de março.

Os pré-requisitos, faixas etárias, dias e horários da turma e o número de vagas disponibilizado para cada oficina poderão ser conferidos no formulário eletrônico de inscrição. Alunos já inscritos na Escola de Artes em 2023, que registraram frequência igual ou superior a 75% do total da carga horária e estudantes de escola pública terão prioridade na ordem do preenchimento das vagas. Para se candidatar é obrigatório comprovar residência na cidade.

Vale lembrar que os candidatos que não tiverem acesso à Internet poderão utilizar os computadores do laboratório de informática da Biblioteca Municipal para efetuar a inscrição acessando o formulário correspondente à oficina desejada. O espaço funciona na Rua João Martins, nº 149, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. “Lembrando que é muito importante que os candidatos interessados leiam com atenção os campos de inscrição e a lista dos documentos obrigatórios para a efetivação da matrícula e renovação de matrícula”, destacou a diretora interina da Escola, Giselle Lima.

Documentação

Para novas matrículas, os interessados deverão apresentar declaração escolar, duas fotos 3×4 e cópias do comprovante de residência, documento de identidade e CPF do aluno e do responsável. No caso de renovação de matrícula, será exigida a apresentação de declaração escolar, comprovante de residência atualizado e a entrega de duas fotos 3×4.

Após a realização da inscrição, a confirmação da pré-matrícula e a data de entrega da documentação serão enviadas posteriormente ao candidato pelo e-mail informado no ato da inscrição. Ao receber o e-mail de confirmação da vaga, o candidato deverá respondê-lo indicando ciência e confirmando seu interesse em participar da oficina.

Para efetivar a matrícula, o candidato será convocado a comparecer à Escola de Artes Municipal no horário e dia agendado, descritos no e-mail de confirmação. Caso o candidato não responda ao e-mail de confirmação e não compareça na data e horário estabelecidos para a entrega dos documentos, perderá o direito à vaga.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail escoladeartes@pmspa.rj.gov.br.

Acesse os formulários de inscrição de cada modalidade: