Secretários de Búzios se reúnem para alinhamento de estratégias para ordenamento do verão 2022/2023 

Na última terça-feira (01), aconteceu no gabinete do prefeito a segunda reunião com autoridades e representantes do poder público para deliberação sobre o “Plano Verão 2022/2023”.

Com a chegada do período da alta temporada, além dos moradores, a cidade recebe um número significativo de turistas para férias e festas de fim de ano. Com o objetivo de traçar as estratégias para o plano de ordenamento e planejamento do verão que tratam das demandas da ocasião o encontro pontuou vários itens que fazem parte do cronograma operacional.

Estiveram presentes o prefeito Alexandre Martins, os responsáveis pelas secretarias de Governo, Segurança e Ordem Pública, Saúde, Eventos, Turismo, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Serviços Públicos, Coordenadoria de Trânsito e Transportes, Defesa Civil, Guarda Municipal, representantes da Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Associação Comercial.