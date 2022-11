Segurança será reforçada durante eventos na Praia do Forte, em Cabo Frio, neste domingo

Para garantir a segurança do público que vai participar da Meia Maratona e da 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, a orla da Praia do Forte terá o patrulhamento reforçado, neste domingo (6), durante todo o dia, pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar. O esquema foi organizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, com o apoio do 25º Batalhão da PM.

Na ocasião, o efetivo da Guarda Civil Municipal será reforçado com mais quatro viaturas e três motos de patrulhamento do trânsito, além das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Grupamento Ostensivo de Praia (Gop). Todas as equipes estarão na rua a partir das 5h da manhã.

“Estaremos monitorando toda a orla com mais homens e viaturas. O trânsito na Avenida Litorânea, desde a Rua Ramon Pereló Filho até a Praça dos Quiosques de Vidro, ficará interditado. Além disso, as demais vias, por onde passarão os competidores da Meia Maratona, terão bloqueios parciais, somente durante a passagem dos corredores. Pedimos a atenção e compreensão dos motoristas”, afirma o secretário de Segurança e Direitos Humanos de Cabo Frio, Ruy França.

MEIA MARATONA E PARADA LGBTI+

A Meia Maratona e a Parada do Orgulho LGBTI+ fazem parte da programação do aniversário de 407 anos de Cabo Frio. A estrutura está sendo montada nesta sexta-feira (4).

A Meia Maratona vai começar às 7h, com a largada da prova de 21km, da Avenida Litorânea, n° 200, na altura do bairro Algodoal. Do mesmo ponto, às 7h30, será dada a largada para os percursos de 10 e 5km. Para a competição são esperados 1.400 inscritos, sendo 960 competidores de outros estados.

A concentração da 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio começa às 13h, na Avenida Litorânea, em frente ao Residencial Porto Príncipe, de onde vai sair o trio elétrico. O palco onde se apresentará a cantora Valesca Popozuda está sendo montado nesta sexta-feira (4), no cruzamento das avenidas Litorânea com a Antônio Ferreira dos Santos. Para este evento são esperadas cerca de 20 mil pessoas.