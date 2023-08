Semana da Juventude em Búzios começa nesta segunda-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, por meio da Supervisão da Juventude, promoverá a Semana da Juventude, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, que é celebrado todos os anos no dia 12 de agosto. O evento terá início nesta segunda-feira (07), e ocorrerá até o próximo domingo, dia 12, com vasta programação ao longo da semana na Praça Tia Uia (Inefi), no bairro da Rasa.

O principal objetivo da data é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro planeta. Serão realizadas diversas atividades sociais e esportivas, além de shows musicais.

Para se inscrever na Corrida, no Futvôlei e no Futmesa, acesse o link disponibilizado e, após a inscrição, o código QR Code será gerado. No dia 11 de agosto, de 10h às 15h, basta comparecer à sede Secretaria de Desenvolvimento Social para buscar seu kit de participação com o QRCode e 1kg de alimento não perecível.

Modalidades:

– Corrida: https://www.sympla.com.br/evento/corrida-da-juventude-buzios-6k/2100234

– Futvôlei: https://www.sympla.com.br/futvolei—semana-da-juventude__2103357

– Futmesa: https://www.sympla.com.br/futmesa—semana-da-juventude__2103378

Programação:

07/08 – 9h: Fórum do Conselho da Juventude no auditório da SEDESER

08/08 – 9h: Roda de Conversa no CRAS

09/08 – 9h: Roda de Conversa no CRAS

11/08 – 18h: Show Gospel Sarah Beatriz – INEFI

12/08 – 8h: Corrida da Juventude (6k) – INEFI

12/08 – 9h: Torneio de Futevôlei e Futmesa – INEFI

12/08 – 16h: Workshop de forró pé de serra – INEFI

12/08 – 18h: Show Chininha – INEFI