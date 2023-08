Morreu na noite de quinta-feira (03), por volta das 22 horas, o empresário Osaná Sócrates Almeida, aos 82 anos.

Ele estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a sérios problemas pulmonares.

Osaná foi um grande empresário no ramo da Agropecuária e Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, com reconhecimento nacional. Osaná também foi dono de diversas fazendas em Cabo Frio.