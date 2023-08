Foragido da Justiça é preso em Cabo Frio após abordagem policial no bairro Braga

By





Agentes da Polícia Militar prenderam um homem de 27 anos neste domingo (6) em Cabo Frio, após constatarem que o mesmo se tratava de um foragido da Justiça.

A prisão ocorreu por volta das 12h10, no bairro Braga, depois que policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, viu o homem em comportamento suspeito saindo do antigo Hotel Acapulco, como se tivesse se desfazendo de algo ao notar a presença da polícia.

Apesar da polícia não ter conseguido localizar nada no local e nem em revista pessoal, ao fazer pesquisa a partir do CPF do suspeito, identificou que havia mandado de prisão em aberto desde março de 2011 por tráfico de drogas.

De acordo com a sentença, a pena prevista era de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, além de multa.

O homem foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia.