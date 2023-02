Shopping de Cabo Frio terá Bailinho Infantil, Desfile Pet e Aulas de Dança

A folia está de volta ao Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, nos dias 18 e 19 de fevereiro (sábado e domingo). Além do retorno do tradicional Bailinho Infantil, a programação do Park Folia 2023 traz Desfile Pet, Desfile Infantil, Aulas de Dança e Bloco Infantil com muitos personagens. E ainda tem Baile da Melhor Idade, realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Melhor Idade.

Todas as atividades acontecem no estacionamento do Park Lagos, em frente à Av. Henrique Terra. Durante o Carnaval (de 18 a 22/02), o shopping terá horários especiais de funcionamento. Confira todas as informações abaixo.

Programação Carnaval 2023

Sábado (18/02)

-RECREAÇÃO INFANTIL, PINTURA, CONCURSO DE FANTASIA INFANTIL e CONCURSO DE FANTASIA PET – das 16h às 17h e das 17h40 às 18h40

-BLOCO DOS PALHACITOS – das 17h às 17h40, das 18h20 às 19h e das 19h30 às 20h

-BAILE DA MELHOR IDADE – das 13h às 16h

– DUDU CENT (aula de dança e apresentação) – às 16h e às 20h(entre os intervalos das atrações

Domingo (19/02)

-RECREAÇÃO INFANTIL, PINTURA, CONCURSO DE FANTASIA INFANTIL e CONCURSO DE FANTASIA PET – das 16h às 17h e das 17h40 às 18h40

-BANDA DA FOLIA – das 17h às 17h40, das 18h40 às 19h40

– DUDU CENT (aula de dança e apresentação) – às 16h e às 20h(entre os intervalos das atrações