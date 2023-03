Shopping em Cabo Frio vai celebrar Dia Mundial da Síndrome de Down com show

Para celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Down, o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, recebe o show da Cia Down Dance no próximo sábado (18/03), das 16h às 18h, na Praça Sambaqui. A data é comemorada em todo o mundo no dia 21 de março.

O espetáculo, voltado para a dança de salão, contará com apresentações de ritmos variados. O público também irá participar através de coreografias especiais para a interação com os artistas – entre os ritmos, Axé, Piseiro e Disco. A apresentação no Park Lagos contará com 15 dançarinos, sendo 13 portadores da síndrome de Down e uma cadeirante, além do professor Allan Lobato Paiva.

“Nosso objetivo é mostrar como a socialização é importante para todos, em especial através da dança de salão e da música, que podem ser desfrutadas por qualquer pessoa”, explica o professor Allan.

Cia Down Dance

O projeto da Cia Down Dance foi criado há sete anos por Allan, quando o professor observou que os jovens com síndrome de Down queriam frequentar novos ambientes e participar de atividades de inclusão social, como a dança.

Neste período, o grupo já participou dos quadros “The Wall”, do programa Caldeirão do Huck; e “Jogo de Panelas”, de Ana Maria Braga, além do programa canadense “Destino ao Alvo”. No Park Lagos, o grupo se apresenta pela terceira vez, sempre nas comemorações pelo Dia Mundial da Síndrome de Down. “Somos muito bem recebidos no shopping e ficamos muito felizes quando nos apresentamos lá”, comemora Allan.

As aulas da companhia acontecem duas vezes por semana (segundas e quartas, das 18h30 às 19h20), no GAI – Grupo de Apoio ao Idoso (Rua José Antônio Sampaio, 136 – Parque Riviera). Quem quiser, poderá doar alimentos não perecíveis durante a apresentação no Park Lagos. As doações serão entregues no GAI.

Data: 18 de março – sábado

Hora: das 16h às 18h

Local: Praça Sambaqui

Doações de alimentos não perecíveis para o Grupo de Apoio ao Idoso (GAI) podem ser entregues durante a apresentação

Shopping Park Lagos

Av. Henrique Terra, 1.700 – Portinho – Cabo Frio

Tel: (22) 3058-0330

Whatsapp: (22) 9-9211-8540 (somente mensagens de texto)

www.shoppingparklagos.com.br

Instagram: @parklagos

Facebook: /shoppingparklagos