Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove reunião sobre o Museu do Sal

Representantes da Prefeitura de São Pedro da Aldeia se reuniram, na segunda-feira (13/03), para alinhar questões relacionadas à entrega do Museu do Sal. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no centro da cidade, e contou com a participação do secretário da pasta, Claudio Viviani, da secretária de Turismo, Claudia Tinoco, do secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, de Jaci Matos, doador do terreno onde foi construído o museu, e do pesquisador e estudioso da história aldeense, Geraldo Ferreira.

Durante a reunião, foram debatidos os ajustes finais e a preparação para a entrega do Museu do Sal, monumento que conta a história de São Pedro da Aldeia por meio da tradição salineira do município. O encontro foi encerrado com uma breve visita à sede do museu e uma aula de história aldeense, conduzida por Geraldo Ferreira.

Foto: Divulgação/PMSPA

Também participaram da reunião o chefe de divisão da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Gil Valle, e o diretor de Desenvolvimento Econômico, Sandro Bouth Guedes.