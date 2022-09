Shows, food trucks e doces de Minas marcam o Festival do Torresmo em Cabo Frio

A caravana itinerante do Festival do Torresmo desembarca no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, entre os dias 29 de setembro e 02 de outubro(quinta a domingo). Na “bagagem”, food trucks com churrasqueiras oferecendo o melhor do porco, como joelho, leitão à pururuca, torresmo de rolo, costela suína, pernil, linguiça, pancetta e outros “pecados”. O evento acontece das 12h às 23h, no estacionamento

A festa tem ainda muitas outras atrações: barracas de doces de Minas e de gastronomia variada (de hambúrguer à acarajé e churros), tendas de chopps e produtos artesanais, palco para shows de bandas cover, área kids… O evento tem entrada franca, diversão para toda a família e é pet friendly.



O festival teve diversas edições realizadas em cidades de São Paulo e Minas Gerais e já chegou fazendo muito sucesso no estado do Rio. O saboroso evento leva a assinatura do chef paulista Adan Garcia, conhecido mundialmente por suas receitas à base de porco, e que vai oferecer em sua barraca delícias como baião de dois e arroz carreteiro.

Festival do Torresmo

Data: 29/09 a 02/10 – quinta a domingo

Hora: das 12h às 23h

Local: Estacionamento Shopping Park Lagos (Av. Henrique Terra, 1.700 – Portinho)

Programação musical:

29/09 (quinta) – 20h – Livro dos Dias (cover Legião Urbana)

30/09 (sexta) – 20h – Bohemian Rock (cover Queen)

01/10 (sábado) – 14h – Du Batuk´s (samba)

17h – Cólica Renal (cover Mamonas Assassinas)

20h – O Coro (cover Charlie Brown Jr)

02/10 (domingo) – 14h – Reza a Lenda (samba)

17h – Rita Moreira (sertanejo)

20h – Lorena Alexandre (cover Marília Mendonça)