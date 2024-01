Shows vão animar seis dias de festa no Carnaval de Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande está preparando uma grande festa para o Carnaval 2024. Serão seis dias de festas, iniciando no dia 8 de fevereiro e indo até o dia 13 de fevereiro, com 12 shows principais na Praça da Estação, Desfile de Blocos no Centro da cidade, Carnaval da Família para a criançada e Carnapíer.

Os shows na Praça da Estação serão de quinta-feira (8/2) a terça-feira (13/2), sempre com duas atrações, com a abertura começando às 22h30 e o show principal às 00h30.



Dando início à grande festa de carnaval, na quinta-feira (8), o espaço de eventos receberá muito samba com o grupo Batucada Nosso Bloco e a Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Na sexta-feira (9), é dia de axé com Zozi e Carla Vizzi (ex-Cheiro de Amor). Já no sábado (10), o agito será com os Tambores Urbanos e a Banda V-trix. No domingo (11), a população vai curtir o funk do grupo Os Ousados e muito pagode com o Bom Gosto.

Segunda-feira (12), é dia de muita sofrência com os shows sertanejos de Thiago Mastra e da dupla Renan e Cristiano. Para encerrar os dias de festa, na terça-feira (13), a praça vai receber Paula Brito e a banda de pagode Imaginasamba.