Sinalização de trânsito no Centro de Cabo e em São Cristóvão é reforçada

Equipes da Prefeitura de Cabo Frio reforçaram a pintura da sinalização de trânsito em trechos da região central e do bairro São Cristóvão. O serviço é coordenado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

Um dos trechos que recebeu reforço da pintura das faixas de pedestres, linhas de retenções e lombadas foi o da Rua Itajuru, na altura do Largo de Santo Antônio, entre os bairros Itajuru e Centro. O outro foi o trevo de São Cristóvão, que faz a ligação das avenidas Teixeira e Sousa e Adolfo Beranger Júnior, com a RJ 140.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, o trevo recebeu o serviço de recapeamento asfáltico nas últimas semanas, sendo necessária a repintura das faixas de pedestres, no entorno do trevo, e também as linhas de retenção de veículos.

“Trata-se de um trecho com grande movimentação de veículos, sendo necessário o reforço da sinalização de trânsito, garantindo a segurança e também o ordenamento. O mesmo ocorre no trecho do bairro Itajuru, onde a circulação de carros e ônibus é intensa. Todo o serviço foi realizado no período noturno, quando a circulação de veículos é menor”, explica o secretário.

Nesta semana, as equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão trabalhando na pintura da sinalização das áreas do estacionamento rotativo, na região central e na Praia do Forte, incluindo os trechos que ainda não estão devidamente sinalizados, mas constam no Decreto Municipal Nº 6.648/2021 que regulamenta as vagas rotativas no município.

“Além da sinalização, será realizada a colocação das placas indicando que naqueles pontos está funcionando o estacionamento rotativo municipal. Já nos locais onde a sinalizaçãov foi arbitrariamente retirada, novas placas serão recolocadas”, afirma Jefferson Buitrago.