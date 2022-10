Sucesso na região, Thiago Mastra lança nova música sertaneja nesta sexta

Nesta sexta-feira, dia 21, o Programa Bom Dia Litoral, com o Ademilton Ferreira, na Rádio Litoral FM, entrevistou o cantor sertanejo Thiago Mastra.

Thiago, que é morador de Araruama, está desde os 14 anos na estrada levando suas músicas para todos os lugares. Hoje, com 26 anos, ele consegue viver somente com os frutos de sua arte.

Sendo assim, hoje é mais um dia especial em sua carreira. Thiago lançou nesta manhã, na Rádio Litoral FM, a música “Sentença de Amor”.

“A música “Sentença de Amor” tinha que ser lançada na Rádio Litoral. É uma música em que o tribunal do amor foi montado. Acontece um tribunal dentro do relacionamento, na qual, decidem se vão ficar sem compromisso ou se vão levar o relacionamento para a vida. Aí acontece o julgamento que os envolvidos tem que decidir se vão querer levar aquilo para o resto da vida, mas não uma prisão. O clipe também está sendo lançado hoje e conta com participações do meu avô como juiz e até do meu cachorro”, disse.



Thiago e a influencer de Cabo Frio, Luiza Ferreira, no clipe – “Tá condenada a dormir na minha cama, mas antes vai dizer que me ama” – diz letra

Thiago aproveitou para relembrar a época da pandemia, em que shows e contato direto com o público não puderam acontecer. “Nesse período, o trabalho autoral cresceu muito, só paramos os shows na pandemia. Agora estamos colhendo frutos disso. Uma média de 15 a 20 shows por mês. Tinha também a internet. Hoje a internet aproxima muito. Ter essa proximidade com o fã. Hoje eu acho que o artista tem que mostrar a verdade dele e o sertanejo é a minha verdade, faço o que eu gosto”, disse.

Solteiro, mas com participações especiais em sua vida, como gosta de dizer, Thiago Mastra está com a agenda cheia neste final de semana. Quem quiser curtir a música de lançamento e outros sucessos, poderá ir a um dos lugares que o cantor estará na região. Hoje tenho show de lançamento da nova música de trabalho, em Araruama, no Buteco Louge. Amanhã tem show em Saquarema, HFS Lago, e domingo, em São Pedro da Aldeia, no Sunset.

Thiago finaliza falando que em breve poderá haver novidades em sua carreira.

“Estamos com uma conversa boa de parceria, ainda não posso contar, porque não está certo ainda. Assim que eu tiver certeza, eu vou contar aqui”, prometeu.

Quem quiser conferir a nova música é só procurar nos aplicativos, ligar e pedir na Rádio Litoral ou conferir na rede social do cantor.