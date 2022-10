O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 21

Arraial do Cabo

Neste fim de semana é comemorado o Dia de Ação de Graças em Arraial do Cabo. A Prefeitura vai realizar eventos ao lado do Estádio Barcelão que serão abertos ao público. No sábado (22), a partir das 19h, a COMPEAC e a Prefeitura vão realizar o Culto de Ação de Graças com Ministério Abba, Pastor José Luis Camargo e Regison da Metodista Betel de São Cristóvão. E no domingo, a partir das 18h, você vai curtir shows com Pêjota, Banda Acima do Oceano e Dj Rick.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Turismo de São Pedro da Aldeia está distribuindo mais 25 Carteiras Nacionais do Artesão que foram enviadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os artesãos listados devem retirar o documento no Centro de Informações Turísticas, que fica na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro da cidade. O atendimento é feito de segunda a sexta- feira, das 9h às 16h30. A lista com o nome dos artesãos está disponível no site da prefeitura de São Pedro da Aldeia.

Búzios

A Praia do Forno, em Búzios, recebeu o resultado da avaliação do júri internacional do Programa Bandeira Azul. De acordo com os jurados, todos os critérios foram cumpridos, dessa forma a Praia do Forno tem direito de hastear a Bandeira Azul para a temporada 2022/2023 como reconhecimento pelos esforços e atividades que estão sendo realizadas pela Prefeitura. A primeira Cerimônia Nacional Bandeira Azul será realizada no dia 11 de novembro, às 14h em Niterói, RJ. Na ocasião, além da entrega das bandeiras, também serão anunciados os vencedores do prêmio Destaques em Educação Ambiental.

Cabo Frio

Hoje começa a “Semana Esportizando”, com dezenas de espaços preparados para a prática de esportes em Cabo Frio, incluindo o distrito de Tamoios. O evento vai acontecer em lugares como a Praia de Unamar, a Praia do Pontal de Santo Antônio, Praia de São Bento, Praia do Siqueira, Orla das Palmeiras e ginásios poliesportivos Vivaldo Barreto e Alfredo Barreto. A programação conta com vôlei de praia, ginástica artística, zumba, artes marciais, futevôlei, frescobol, treinamento funcional, dança e muito mais. Para participar do evento, é só comparecer ao local e horário onde a modalidade será realizada. O evento é gratuito e aberto. A programação completa está no site da Prefeitura de Cabo Frio.

Iguaba Grande

Festa de arromba. É o que vereador Elifas está preparando para seu João. O evento será no Sítio Recanto Du Correia, a partir das 9h, com show do cantor Rogerinho. Vários políticos confirmaram presença, inclusive o prefeito Vantoil Martins.

Araruama

Começa hoje o “Araruama Gospel Fest”, na Praça João Hélio. Nesta sexta, quem abre o evento é Edson Vianna, a atração principal será Bruna Karla. No sábado, Gabriela Severo e a Turma da Alegria iniciam as festividades. Fechando a noite, Anderson Freire sobe no palco cantando seus grandes sucessos. A entrada é gratuita e têm início, em ambos os dias, às 18h30.