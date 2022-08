Táxis de Iguaba Grande passam por vistoria

Nesta terça-feira (02), a secretaria de Segurança e Ordem Pública recebeu os agentes do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM-RJ) e do Detran-RJ para realização da vistoria dos aparelhos que mede o valor cobrado pelo serviço dos táxis na cidade, conhecido como taxímetro. A vistoria anual é feita para garantir o funcionamento dos aparelhos conforme as normas e padrões do Inmetro.

Os táxis vistoriados recebem um selo de verificação anual que fica no para-brisa. Segundo o subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Jorge Escada, a vistoria é para dar mais segurança aos usuários do transporte na cidade.



“Todo ano recebemos os órgãos fiscalizadores para realizar essa vistoria. Isso comprova que os aparelhos estão realizando a cobrança exata, garantindo que seja pago um preço justo no final da corrida e, também, dá mais segurança aos passageiros, pois está andando em um transporte regulamentado e vistoriado pelo município”, disse.