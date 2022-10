TCE-RJ aprova contas de 2021 da Prefeitura de Cabo Frio

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, por unanimidade, as contas da Prefeitura de Cabo Frio no exercício financeiro de 2021.

Após receber o parecer prévio favorável do Corpo Instrutivo do TCE-RJ, as contas da gestão municipal de 2021 tiveram o voto pela aprovação do conselheiro relator Marcelo Verdini Maia; e dos conselheiros Andréia Siqueira, Cristiano Lacerda, Marianna Montebello Willemann e Márcio Pacheco, em julgamento realizado nesta quarta-feira (5).

Para o controlador-geral do município, Luiz Cláudio Gama, a aprovação das contas pelo TCE-RJ é uma demonstração que o governo José Bonifácio está no caminho certo na recuperação das finanças do município e na organização da estrutura administrativa, para realização de investimentos nas áreas essenciais ao desenvolvimento de Cabo Frio, com responsabilidade fiscal.

“Estamos fazendo um grande trabalho, e como controlador-geral tenho o prazer de participar deste momento de reconstrução da cidade. Esta é uma conquista não de uma pessoa, mas de uma equipe, das quais destaco a secretária de Fazenda, Daniela Mendes, e o procurador-geral Victor Loyola, e suas respectivas equipes, além da equipe da Controladoria-Geral do Município, da qual destaco Bernadete Pires. Parabéns a todos os servidores”, declarou.