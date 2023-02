Toni Garrido se apresenta sábado na Praia do Forte, em Cabo Frio

O Projeto Sesc Verão se despede de Cabo Frio com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família, nos dias 11 e 12 de fevereiro. Em Cabo Frio, o projeto acontece na Praia do Forte (altura da Praça da Cidadania). Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove programação gratuita e acessível, que inclui shows de grandes artistas e torneios de diferentes modalidades esportivas e culturais.

Os destaques da programação esportiva ficam por conta do Jogo das Estrelas, reunindo craques como Túlio Maravilha, Carlos Germano, Robertinho, Mauro Galvão, Valber, Leandro Ávila, Jean, Iranildo, Beto, Aloísio Chulapa e Zé Roberto, no domingo (dia 12), às 10h30. Na sequência, às 15h, Fabi do Vôlei faz Clínica Esportiva. No sábado (11), as atenções se voltam para Natalia Guitler, do futevôlei, que promete dar um show de habilidade nas areias da praia do Forte, às 10h30.

Já os shows ficam por conta do cantor Toni Garrido, que se apresenta no sábado, às 20h; e da sambista Leci Brandão, que sobe ao palco no domingo, também às 20h.

Em 2023, as atividades presenciais voltaram em sua totalidade aos mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto. Além de atividades nas unidades Sesc, o evento inovou ao levar o melhor do verão à arenas montadas em praias, praças e parques O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio, a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano.

Sobre o Sesc Verão 2023

O Sesc Verão 2023, em parceria com as prefeituras e os sindicatos do comércio, é uma realização do Sesc RJ que contempla mais de 20 municípios fluminenses, com atividades em arenas montadas em praias e praças. Com todas as atividades gratuitas, os projetos têm como objetivo levar entretenimento e bem-estar para a população.

“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Programação completa em www.sescrio.org.br, com agenda dos demais pontos do estado.

Programação Cabo Frio (Praia do Forte – altura Praça da Cidadania)

Programação sujeita a alterações

Sábado (11/02)

OFICINA ESPORTIVA DE FUTEVÔLEI COM NATALIA GUITLER

10h30h – Oficina esportiva de futevôlei com a presença de Natalia Guitler, dando um show de habilidade nas areias de Cabo Frio.

SHOW TONI GARRIDO

20h – apresentação do artista e ex-vocalista da banda Cidade Negra

Domingo (12/02)

JOGO DAS ESTRELAS

10h – Partida amistosa com a participação de ex-atletas da modalidade futebol como Carlos Germano, Robertinho, Mauro Galvão, Valber, Leandro Ávila, Jean, Iranildo, Beto, Aloísio Chulapa e Zé Roberto.

OFICINA ESPORTIVA COM FABI DO VÔLEI

15h – Oficina esportiva com a ex-atleta da Seleção Brasileira de Voleibol e atual comentarista esportivo Fabiana Alvim, Nossa eterna líbero “Fabi”.

SHOW LECI BRANDÃO

20 – apresentação de samba da cantora e compositora

Sábado e domingo (11 e 12/02) – das 10h às 17h

LAZER

ARENA KIDS

Espaço destinado a recreação de crianças menores de 9 anos.

MINI ARENAS ESPORTIVAS

Espaço destinado para a prática lúdica de diversas modalidades esportivas.

DJ / LOCUÇÃO / DANÇARINO

Entretenimento com ações lúdicas, desafios, brincadeiras e muita informação.

BIG JUMP

Atração recreativa, que simula um mini salto de Bungee Jump

ESPAÇO CROSS FIT | CIRCUITO FUNCIONAL

Espaço para realização de circuitos e desafios esportivos.

ESPAÇO ZEN

Espaço Zen – Massoterapia e shiatsu (maiores de 16 anos)

Atividade voltada ao relaxamento e redução dos níveis de estresse nocivo, utilizando a massoterapia e shiatsu

ORIENTAÇÕES EM SAÚDE – CUIDADOS COM A PELE

Orientações em saúde voltadas aos cuidados com a pele com ponto de distribuição de filtro solar.

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DJ – 17h às 20h

Sábado e domingo.