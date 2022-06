Tradição de tapete de sal em São Pedro da Aldeia

Seguindo a tradição, foi realizada a confecção dos tapetes de sal no Centro de São Pedro da Aldeia. Hexacampeã do concurso de tapetes de sal promovido pela TurisRio, a cidade contou com a participação de representantes de escolas públicas, particulares, estaduais e instituições aldeenses, que realizaram as obras que coloriram as ruas nesta quinta-feira (16).

Neste exato momento, foi iniciada a Santa Missa na Matriz Auxiliar, que será seguida de procissão em direção à Matriz Histórica e Benção com o Santíssimo Sacramento. A programação religiosa também marca início dos festejos do padroeiro da cidade, comemorado no dia 29 de junho.

Abaixo, confira as imagens realizadas por Renato Fulgoni.