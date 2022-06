Terceiro Comando Puro: 5 são presos na Minha Casa, Minha Vida, em Cabo Frio

No dia de quarta, dia 15, por volta das 07h, Policiais Civis da 126ª DP de Cabo Frio, com apoio da 125ª DP de São Pedro da Aldeia e do 25° BPM, coordenados pelo delegado Titular da 126ª DP, Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida deram cumprimento a 08 (oito) mandados de prisão e de buscas e apreensões realizadas em 19 (dezenove) endereços no Condomínio Monte Carlo do programa habitacional “MINHA CASA MINHA VIDA”, no bairro Jardim Esperança e Parque Eldorado II, em Cabo Frio.

A operação denominada “LAR DOCE LAR” é o resultado de mais de 05 meses de trabalhos de inteligência e investigação.

A investigação buscou mapear as lideranças do Terceiro Comando Puro que atuam no MINHA CASA MINHA VIDA e bairros adjacentes, identificação de traficantes, autores de homicídios e atiradores flagrados por drone efetuando disparos de arma de fogo em via pública no mês de abril de 2022.

Foram denunciados 08 investigados, dos quais 05 mandados foram cumpridos nesta manhã de quarta-feira: ADRIANO C.P.(CAMPISTA), LUCAS D.C.P, FABRÍCIO B.C., UILTON D.S.F e RAFAEL P.R.

Permanecem foragidos os sócios donos do Terceiro Comando Puro em Cabo Frio VITOR DE SOUZA CARVALHAES (SURFISTA) e THIAGO BARRETO ALVES (GALO, GALO CEGO, e VESGO), assim como o gerente que coordenava o narcotráfico no MINHA CASA MINHA VIDA, o JHONATAN DOS SANTOS (BAIANO).

Durante diligências, um Foragido do Município de Niterói, pelo crime de Tráfico de Drogas, também foi Capturado.

A 126ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (CABO FRIO), solicita o apoio da população para identificar o paradeiro dos foragidos e apartamentos ocupados por estes ou outros traficantes, o que pode ser feito em sigilo (ANONIMATO) para os seguintes canais.