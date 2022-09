Trânsito na Rua Jonas Garcia, sob a Ponte Feliciano Sodré, segue interditado até a próxima sexta-feira

Os motoristas que trafegam pela região central de Cabo Frio devem ficar atentos. Devido às obras de reforma e recuperação da Ponte Feliciano Sodré, o trânsito para veículos segue interditado, nos dois sentidos, da Rua Jonas Garcia, que é a via que passa embaixo da estrutura. A interdição, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, começou nesta semana e, a previsão é que dure até a sexta-feira (9), durante a primeira fase da obra. Em todo o entorno está sendo instalada uma rede de proteção para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

Sobre a ponte, o trânsito segue em meia pista. As interdições ocorrem, principalmente, de segunda a sábado, das 8h às 17h, durante a atuação dos profissionais que estão realizando a reforma.

“Pedimos paciência aos motoristas neste momento. Sabemos que a ponte Feliciano Sodré é a principal ligação entre o Centro e os bairros Gamboa, Jacaré, Ogiva e Peró. Teremos momentos em que a interdição geral será necessária, mas isso será previamente comunicado. Neste momento, todos os condutores devem estar cientes da interdição da Rua Jonas Garcia, de forma a buscar uma rota alternativa”, explica o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento.

Para garantir a segurança e o ordenamento do trânsito, a Guarda Civil Municipal está atuando no entorno. Os dois sentidos da rua, tanto para o acesso à ponte, quanto o sentido Portinho, permanecerão interditados.

O tráfego marítimo embaixo da ponte também será interditado, a partir de quinta-feira (8), das 8h às 17h. De acordo com o secretário, a Capitania dos Portos está ciente e é a responsável por informar a comunidade náutica sobre o fechamento.

Todo o trabalho segue cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em conjunto com a empresa que está realizando o serviço. Contudo, o trabalho poderá ser alterado conforme as condições do tempo.

OBRA ESTRUTURAL

Construída em 1926, a Ponte Feliciano Sodré foi duplicada em 1981 e, desde então, não recebeu obras estruturais. Segundo Alan Nascimento, esta é a primeira vez que será realizado trabalho visando a recuperação dos pilares, escada, guarda corpo, mureta de proteção, além da fresagem, recapeamento asfáltico e pintura.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (29), com a instalação da estrutura de apoio, que são contêineres com banheiro e depósito. Em seguida, foram montados os andaimes, para o início do trabalho.

“Notificamos as empresas de telefonia, para que retirem a fiação instalada de forma irregular sob a ponte. Nos próximos dias serão realizados vários serviços, entre os quais a remoção do concreto deteriorado, limpeza e substituição de armaduras e a recomposição estrutural. Essa obra é de extrema importância, para este monumento histórico que é a Ponte Feliciano Sodré”, finaliza Alan Nascimento.