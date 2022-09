“Comida de Boteco” é o tema do Peroíso Gourmet do mês de setembro em Cabo Frio

A orla da Praia do Peró, em Cabo Frio, vai receber até o próximo dia 30, a etapa de setembro do projeto Peroíso Gourmet. Visando a incentivar o turismo gastronômico, 16 quiosques da orla irão preparar um prato temático por mês, até o fim de novembro.

O tema deste mês é “Comida de Boteco”, com deliciosas opções que remetem às mesas de bar, como: bolinho de bacalhau, feijão tropeiro, camarão empanado, bolinho de feijoada, carne seca com aipim, entre outros. Os pratos serão servidos com valor único de 30 reais, de quinta a domingo, das 12h às 18h.

No último dia do mês de execução de cada tema, serão realizados “pocket shows” de música ao vivo, em pontos específicos da orla, durante o pôr do sol. O projeto é realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com a Associação de Quiosques da Praia do Peró.

Em agosto o tema foi “O Melhor do Mar”, com frutos do mar frescos e da melhor qualidade, em pratos exclusivos.

Segue abaixo a lista dos quiosques com a numeração e o prato de cada um deles:

1.QUIOSQUE TROPICAL: Tropical à mineira

2.QUIOSQUE PAMPOS: Bolinho de bacalhau

3.QUIOSQUE PEIXE DOURADO: Feijão tropeiro

4.QUIOSQUE DELÍCIAS DO MAR: Frango à passarinho crocante

com aipim e molho barbecue

5.QUIOSQUE DO SORRISO: Cestinha de carne louca

6.QUIOSQUE MERGULHÃO: Mandioquinha cremosa

7.QUIOSQUE PEIXE ESPIÃO: Bolinho de feijoada

9.QUIOSQUE PÉ NA AREIA: Espeto de costelinha de porco (Com geleia de abacaxi levemente apimentada, acompanhado de arroz de salsa)

10.QUIOSQUE DA ZEZÉ: Ainda não divulgou

11.QUIOSQUE MAR IN BAR: Costela bovina com aipim

12.QUIOSQUE TIA ANGELA: Moela crocante com polentinha frita

13.QUIOSQUE DO ZÉ: Feijoada com couve mineira e arroz

14.QUIOSQUE DA GABY: Drumet crocante com crispy de queijo

gouda (acompanhados de geleia de pimenta ou molho branco especial)

15.QUIOSQUE PÉROLA NEGRA: Camarão empanado com catupiry

16.QUIOSQUE DO RUSSO: Carne seca com aipim

17.QUIOSQUE DO SHREK: Tutu à mineira (Acompanhado de linguiça mineira e carne de porco.